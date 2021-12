Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat marți ca, odata cu inceperea sezonului rece, calitatea aerului se inrautațește semnificativ in orașele mari, iar cele mai multe autoritați locale au luat prea puține masuri pentru reducerea poluarii. Ministrul anunța ca, daca nu se iau masuri, Romania nu…

- Parlamentarii USR, Oana Cambera si Dragos Popescu, au elaborat un pachet de modificari pentru imbunatatirea Legii 104/2011 privind calitatea aerului Post-ul Se modifica Legea calitații aerului! Senatorul Dragoș Popescu, unul din inițiatori, așteapta opiniile publicului larg apare prima data in Gazeta…

- Toamna este perioada in care foarte mulți oameni se confrunta cu alergii, iar unul dintre cei mai importanți factori declanșatori este ambrozia. De-a lungul ultimilor ani, in lipsa aplicarii unor masuri de control biologic al polenizarii, 13,5 milioane de europeni sufereau de alergii declanșate de ambrozie,…

- Dan Vilceanu a fost intrebat, luni seara, ce masuri poate lua Guvernul pentru reducerea inflatiei, avand in vedere ca Romania are cea mai mare inflatie din Europa si a afirmat: ”Ne uitam atent la fenomenul asta, este un fenomen pe care-l vedem in toata lumea, in general provocat de aceste cresteri la…

- Specialiștii au transmis ca este indicat sa purtam maști de protecție, mai ales in partea de vest, acolo unde poluarea va fi mai mare. Vulcanul La Palma a inceput sa erupa in urma cu o saptamana și a impraștiat in aer cantitați foarte mari de cenușa și gaze toxice care afecteaza grav calitatea aerului. "A…

- Este pentru prima oara cand OMS isi actualizeaza liniile durectoare mondiale cu privire la calitatea aerului din 2005. Numeroase date arata ca poluarea atmosferica care are o incidenta asupra diverselor aspecte ale sanatatii a crescut in mod sensibil de atunci. Din acest motiv, OMS a scazut aproape…