Stiri pe aceeasi tema

- Cat au crescut indemnizațiile parlamentarilor, dupa trecerea contribuțiilor și majorarea salariului minim. Incepand cu martie 2018, veniturile aleșilor din Legislativ au crescut din nou, asta deși in vara lui 2017 aceștia iși dublasera salariile, prin legea salarizarii unice. Acum, indemnizația președintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a…

- Un articol publicat in presa interbelica arata ca nimic nu e nou sub soarele Romaniei. Sigur, e unul din atatea multe, insa, in mod special, acest material prezinta imagini din culisele Camerei Deputatilor, așa cum au fost ele surprinse de un reporter al anului 1932. Cat de diferita e imaginea surprinsa…

- Plenul comun al Parlamentului urmeaza sa se intruneasca, luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, au decis vineri conducerile Senatului si Camerei Deputatilor. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15.00, dupa ce, in ...