Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Proiect de ordonanta Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a prezentat marti seara un Proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului, prin care urmeaza sa se majoreze subventiile acordate firmelor care angajeaza someri si persoane defavorizate. "Strategia Ministerului Muncii…

- Proiectul de lege initiat de deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, prin care asistatii social care refuza un loc de munca isi pierd dreptul de a mai primi ajutoare financiare, a trecut, ieri, de comisia de munca din Camera Deputatilor. Alexandru Baisanu a precizat ca votul pozitiv primit de…

- Romanii care muncesc in strainatate ar putea fi obligați sa justifice cu documente banii pe care-i trimit in țara. Este vorba despre sume care depașesc o mie de euro. In caz contrar risca sa le fie confiscați banii, dar și sa fie sancționați cu amenzi usturatoare cuprinse intre 25 de mii de lei și 150.000…

- Deputatul ALDE Stefan Baisanu a depus in Parlament un proiect de lege care prevede ca antreprenorii vor putea beneficia de 1 an de vechime suplimentara in munca pentru fiecare trei ani de activitate ca liber intreprinzator in mediul privat.

- Bursele locurilor de munca au ajuns adevarate sperietori pentru beneficiarii ajutoarelor sociale. Culmea, nu fug de ele ci, din contra, iau cu asalt standurile cu oferte de angajare. Doar ca trec in fuga pe la doi sau trei angajatori, cat sa-și demonstreze bunavoința, dupa care iși vad de drum. Dupa…

- O inițiativa legislativa care prevede ca importatorii sa fie fi obligați sa aduca pe piața doar produse cu documente traduse, dar și cu setari in limba romana, a fost depusa in Parlament. Cel putin o data cumparatorii au fost nevoiti sa apeleze la un specialist sau chiar sa renunte la produsul dorit…

- Astazi senatorii iși vor da votul final asupra legii care vizeaza condițiile actuale de acordare a venitului minim garantat pentru familiile defavorizate. Textul de lege prevede ca persoanele care beneficiaza de ajutorul statului sa presteze, in mod obligatoriu, munca in folosul comunitații. Daca legea…

- Peste 250.000 de romani primesc ajutor social. Sunt oameni care nu au carte, nu au muncit nici macar o ora in viata lor si unii nici nu vor sa o faca. Situația s-ar putea schimba, insa, in urma unui proiect de act normativ pus in dezbatere la Senat. Potrivit acestuia, cei care beneficiaza de ajutor…