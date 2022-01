Proiect de lege: anularea amenzilor primite pentru necompletarea formularului digital la intrarea în România USR a inițiat un proiect de lege de anulare a amenzilor pentru necompletarea formularului digital la intrarea in Romania (PLF) și de returnare a banilor platiți pana acum. Paralel, se dorește instituirea obligației pentru autoritați de a pastra in baza oficiala datele furnizate de romanii care intra in țara pentru o perioada de 6 luni, in loc de doar 15 zile, cat este in prezent. „Demersul nostru va repara o situație absurda pe care PSD – PNL – UDMR a creat-o și pe care autoritațile se fac ca n-o vad și n-o ințeleg. Romanii n-au fost informați din timp cu privire la necesitatea completarii formularului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

