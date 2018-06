Cel putin asa prevede un proiect de lege initiat de mai multi parlamentari USR. „Astfel nu se va mai ajunge la pedepsire pe nedrept, din pure greseli administrative, a intreprinzatorilor si contribuabililor onesti“, precizeaza autorii proiectului. In prezent, executarea silita a datoriilor fiscale nu necesita aprobarea unui judecator, motiv pentru care parlamentarii considera ca au existat cazuri in care Fiscul a „sabotat“ cetatenii. Impiedicati sa-si ceara drepturile „Executarile silite, si in special popririle infiintate de ANAF, in mod strict administrativ si fara incuviintarea instantelor,…