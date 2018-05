Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, ca prim for sesizat un proiect de lege care modifica prevederile unei legi potrivit careia persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala in cazul in care achita integral prejudiciul, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza. …

- Plenul Senatului a adoptat marti un proiect de lege prin care persoanele acuzate de evaziune fiscala ar urma sa scape de urmarirea penala daca ar achita prejudiciul integral plus 50% din suma datorata, prevedere care s-ar putea aplica o singura data. Initiativa legislativa a fost lansata de deputatul…

- Plenul Senatului a adoptat marți un proiect de lege inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu și modificat de senatorii juriști care prevede ca persoanele acuzate de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata, prevedere de care…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice este extinsa de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au implinit 25 ani. Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor de pasapoarte…

- Camera Deputatilor a adoptat in plenul de miercuri o propunere legislativa prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice este extinsa de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au implinit 25 ani. Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor…

- Senatorii din Comisia juridica au votat marți proiectul PSD care vizeaza prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu un amendament care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza, scrie…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…

- Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind o femeie din comuna Scorțeni, banuita de evaziune fiscala. Din cercetarile polițiștilor, au rezultat indicii ca persoana in cauza ar fi introdus in evidența contabila in mod repetat…