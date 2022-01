Stiri pe aceeasi tema

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2022 un sprijin de maximum 3.000 euro/hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Resursele financiare…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a lansat in dezbatere publica doua proiecte de acte normative ce instituie o serie de masuri de susținere financiara a legumicultorilor, pentru anul 2022. Este de vorba de sprijinirea producției de legume in spații protejate, ajutorul fiind de 3.000…

- Peste 2.600 de producatori care s-au inscris, in acest an, in programul de susținere a producției de legume in spații protejate pentru obținerea ajutorului de 2.210 euro/1.000 mp au fost respinși de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, deoarece nu au indeplinit condițiile de eligibilitate.…

- Execuția bugetara la Ministerul Agriculturii, la data de 30 octombrie, este sub 50%, a declarat Adrian Chesnoiu, ministru desemnat al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, care a mai precizat ca deși ministerul a avut la dispoziție sume importante de bani, acestea nu au fost folosite, ceea ce spune multe…

- Economie In Teleorman, 698 de apicultori ar putea beneficia de ajutorul de minimis / Care sunt criteriile de eligibilitate noiembrie 19, 2021 09:48 Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza apicultorii ca in perioada 19 – 26 noiembrie 2021 inclusiv se depun cereri…

- Apicultorii vor primi un ajutor de stat in valoare totala de peste 53 de milioane lei, conform deciziei luate de guvernanți in ședința de miercuri. Guvernul a adoptat o Hotarare privind schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in…

- Economie Hotarare de guvern adoptata. Mai mulți bani pentru cultivatorii de legume in spații protejate octombrie 27, 2021 09:41 Direcția pentru Agricultura a Județului Teleorman anunța ca, in ședința de Guvern din 22 octombrie 2021 a fost adoptata o hotarare pentru aprobarea programului de susținere…