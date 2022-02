Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege care prevede ca accesul pe plaja al animalelor de companie va fi facut doar cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii Negre. Nerespectarea obligatiei de a strange dejectiile, de a curata zona […] The post Proiect de lege adoptat pentru proprietarii animalelor de companie, pe plajele Marii Negre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .