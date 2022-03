Proiect de lege adoptat de Parlament: Incitarea la ură și discriminare, pedepse cu închisoarea Camera Deputaților a adoptat, definitiv, un proiect de lege care prevede pedepse cu inchisoarea sau amenda penala in cazurile de incitare la violența, ura sau discriminare. Proiectul transpune o decizie JAI, dar USR a anunțat ca il va ataca la Curtea Constituționala. Proiectul prevede ca incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenta, ura sau discriminare […] The post Proiect de lege adoptat de Parlament: Incitarea la ura și discriminare, pedepse cu inchisoarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

