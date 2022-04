Potrivit proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, aprobat in Guvern astazi, bonele vor putea fi angajate nu doar prin agenții ca pana acum, ci și prin contract individual de munca intre parinte și bona. In calitate de angajator, parintele trebuie sa depuna acte la ANAF și ITM, in cazul in care proiectul de lege trece de Parlament și este promulgat de șeful statului. O persoana care intenționeaza sa ingrijeasca un copil și care indeplinește criteriile prevazute de legea actuala (Legea Nr.167/2014) poate sa supravegheze un copil doar daca se…