- Deputatul PMP Petru Movila a depus un proiect de lege care prevede ca soferii prinsi ca folosesc telefoanele mobile in timp ce conduc sau sunt identificati ulterior, prin postari pe retelele de socializare sau in mass-media, sa fie sanctionati cu suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

- Deputatul Bogdan Hutuca, presedinte al filialei Constanta a Partidului National Liberal, a depus un proiect legislativ care vizeaza exceptarea de la plata impozitelor pe cladiri a cabinetelor medicale si a tuturor unitatilor sanitare publice. Initiativa, semnata impreuna cu deputatul PNL Florin Claudiu…

- Incepand cu aceasta saptamana, locuitorii capitalei care calatoresc cu troleibuzul se bucura de adevarate lecții culturale chiar in timp ce calatoresc. Odata cu anunțarea fiecarei stații, urmeaza și o scurta informare despre personalitatea sau locul al carui nume il poarta. Inițiativa data are drept…

- Toate produsele importate in țara noastra ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire in limba romana, potrivit unui proiect legislativ inițiat la Senat. Inițiativa face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire…