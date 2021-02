Proiect de hotărâre a Consiliului Local Brăila – supraimpozitarea cu 500% a proprietarilor clădirilor degradate din centrul istoric al oraşului Masura a fost anuntata de primarul Brailei, Marian Dragomir, inca din mandatul trecut, iar prin adoptarea acestor hotarari primarul spera sa ii oblige pe proprietari sa demareze lucrari de reabilitare pentru a salva patrimoniul istoric al orasului de pe Dunare. Astfel cel mai mare impozit care va trebui platit de o persoana juridica este de 274.392 de lei iar cel mai mare impozit care va fi aplicat unei persoane fizice care detine o astfel de cladire se ridica la 51.972 lei. Exista insa si o veste buna. In cazul reabilitarii respectivelor cladiri proprietarii pot fi scutiti de impozite timp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

