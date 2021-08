Stiri pe aceeasi tema

- Mamele cu posibilitati materiale reduse ar putea beneficia de tichete sociale de 2.000 de lei pentru un nou nascut, care se vor acorda in primele trei luni de la nastere, potrivit unui proiect de hotarare de guvern, lansat in dezbatere publica de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Sprijinul…

- Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de tichete sociale de 2000 de lei pentru noul nascut, care se vor acorda in primele 3 luni de la nastere, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, potrivit Agerpres. "Astazi, 2 august 2021, Ministerul Investitiilor si…

- Anumite categorii de mamici din Romania vor putea obține ajutor de 2.000 de lei, sub forma de tichete sociale, pentru alimente, scutece, imbracaminte pentru bebeluși, conform unor reglementari ce urmeaza a fi stabilite, informeaza Hotnews . Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat in…

- Noi masuri de relaxare intra in vigoare de astazi, 1 august. Principalele modificari vizeaza evenimentele cultural-artistice si de divertisment, dar și evenimentele mai mici cum sunt petrecerile private, nunțile și botezurile. De astazi exista posibilitatea de a organiza evenimente cultural-artistice…

- Masurile de relaxare adoptate de Guvern intra in vigoare astazi, incluzand, intre altele, posibilitatea de a organiza evenimente cultural-artistice si de divertisment in spatii deschise, cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, in localitatile cu incidenta mai mica sau egala cu 2 la mie, si a…

- Un numar de 285.000 de persoane varstnice sau fara adapost erau inscrise, la inceputul lunii martie, in programul "Mese Calde", derulat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) in perioada septembrie 2020 - iunie 2021, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de ministerul…

- Secretarul de stat din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Roman a anuntat ca a semnat un proiect in valoare de peste 35 de milioane de lei pentru Spitalul Orasenesc Cisnadie, judetul Sibiu, pentru achizitionarea de echipamente medicale si de protectie, potrivit news.ro.…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a stabilit printr-o Hotarare de Guvern aprobata miercuri, 5 mai, ca instrumentele financiare destinate companiilor și antreprenorilor, derulate prin programul JEREMIE al Comisiei Europene (CE) și Fondului European de de Investiții (FEI) sa poata funcționa…