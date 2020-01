Liderii indigeni si reprezentanti ai altor comunitati amazoniene s-au reunit de marti, in statul Mato Grosso (vest), pentru a forma o uniune sacra impotriva politicii de mediu a presedintelui brazilian de extrema dreapta, care ameninta, potrivit lor, modul de viata al indigenilor. In atentie se afla in special o lege care ar autoriza activitatile miniere pe terenurile rezervate populatiei autohtone.



"Obiectivul nostru este sa ne unim fortele si sa denuntam faptul ca un proiect politic al guvernului brazilian de genocid, etnocid si ecocid este in desfasurare", se afirma intr-un proiect…