- Coronavirusul ar putea ramane inorganismul persoanelor infectate chiar și 37 de zile, aratarezultatele ingrijoratoare ale unui nou studiu. Mai exact, virusulpoate ramane in tractul respirator al pacienților timp de maimulte saptamani.Ingrijorarile au inceput dupa ce medicii din China au detectat ARN-ul…

- Muzeul Municipal Dej și Sala Multimedia (cinematograful) din incinta acestuia iși suspenda activitatea incepand de astazi,12 martie, pana la finalul lunii in curs. Decizia a fost luata in contextul pandemiei Covid-19, prin Hotararea nr. 9 din 10.03.2020 emisa de CNSSU. Alte masuri luate la nivelul municipiului…

- In contextul pandemiei de covid-19, este foarte important ca suprafețele sa fie dezinfectate, pentru a impiedica transmiterea virusului. Telefonul fiind unul dintre cele mai utilizate obiecte care intra in contact cu fața ar, trebui dezinfectat in mod corecpunzator.

- Medicul romani Adrian Marinescu, de la institutul Matei Bals, a confirmat la gandul.live ca exista tulpina de hiv in virusul COVID19. Chinezii trag primele concluzii ale efectelor COVID-19 asupra corpului uman. E ca o combinație, in unele cazuri letala, de SARS și HIV. Adica afecteaza și plamanii, și…

- La nivel national au fost confirmate 48 de cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus pe teritoriul Romaniei pana astazi, 12 martie. Dintre cei 48 de cetateni care au contactat virusul, 6 au fost declarati vindecati si au fost externati, potrivit unui comunicat de presa al Grupului…

- In acest moment avem 30 de cazuri suspecte, dintre care 11 la spitalul pentru copii- 9 copii si doua mame.Informatia a fost prezentata, joi, 12 martie, de catre ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu.

- In contextul declararii pandemiei de COVID-19 și a creșterii numarului romanilor infectați de la o ora la alta, ANMCS suspenda evaluarea unitaților medicale in perioada martie-aprilie, cu posibilitatea de prelungire, in funcție de evoluția situației la nivel național. Organizația Mondiala a Sanatații…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au comunicat ca niciuna dintre persoanele autoizolate nu prezinta simptomatologie specifica. De asemenea, in judetul Iasi, nu sunt persoane aflate in carantina in spatiile special amenajate. Cei aflati in izolare la domiciliu vor fi verificati Precizam…