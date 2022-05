Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va acorda firmelor 50 de bani / litru de carburant. PROIECT de hotarare Guvernul va acorda firmelor 50 de bani / litru de carburant. PROIECT de hotarare Veste buna pentru antreprenorii din Romania. Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de…

- ”MIPE a publicat, astazi, in consultare publica proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar cu finantare din fonduri externe nerambursabile, initiat impreuna cu Ministerul…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca peste 7.000 de agenti economici care au primit sprijin financiar in perioada pandemiei de COVID-19 nu au depus rapoartele de progres si risca sa piarda banii daca nu le depun pana la 30 aprilie, termenul pana la care…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, ieri, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. Acesta a adaugat ca odata cu modificarea…

- Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania fiind de 84,81 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii…

- Potrivit NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plați electronice din Romania, valoarea totala a tranzacțiilor online cu cardul procesate a crescut cu 55% in 2021 fața de anul precedent, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Valoarea totala a tranzactiilor online cu cardul procesate a crescut cu 55- in 2021 fata de anul precedent, in timp ce numarul de tranzactii a inregistrat o crestere de 40-, arata Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati electronice din Romania. Potrivit acestuia, in 2021, valoarea medie…

- “Potrivit Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati electronice din Romania, valoarea totala a tranzactiilor online cu cardul procesate a crescut cu 55% in 2021 fata de anul precedent, in timp ce numarul de tranzactii a inregistrat o crestere de 40%. Anul trecut, compania a inregistrat…