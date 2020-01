Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) aseaza miercuri jaloanele negocierilor lor viitoare dupa Brexit - pe care premierul britanic Boris Johnson le vrea rapide, iar presedinta Comsiei Europene (CE) Ursula von der Leyen le preconizeaza ”dure”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intrevederea celor…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat joi ca este "incredibil de frustrat" de faptul ca Marea Britanie nu a putut parasi Uniunea Europeana la data stabilita, pe 31 octombrie, informeaza Mediafax citând Dpa. "Desigur, sunt incredibil de frustrat ca nu vom putea sa realizam…

- Guvernul britanic doreste ca dezbaterea si supunerea la vot in parlament a acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana sa se desfasoare in aceasta saptamana, a declarat luni liderul Camerei Comunelor, Jacob Rees-Mogg, transmite Reuters potrivit Agerpres. Rees-Mogg a spus ca votul…

- Guvernul britanic a dat duminica asigurari ca Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie, in ciuda faptului ca premierul Boris Johnson a fost obligat de parlament sa trimita Uniunii Europene o scrisoare nesemnata prin care a solicitat o amanare. Duminica dimineata ambasadorii UE la Bruxelles s-au reunit…

- Deputatii britanici au aprobat joi organizarea unei sedinte extraordinare sambata pentru a se pronunta asupra noului acord de Brexit negociat intre Londra si Bruxelles, a carui validare ramane suspendata de votul foarte nesigur din Parlamentul de la Londra, relateaza AFP. Potrivit contului…

- 'Pentru romanii din Marea Britanie inseamna si ce a insemnat si prima forma si ar fi foarte bine daca de data aceasta am ajunge la o intelegere care pe urma se pune in practica. In acord, lucrurile care au fost negociate si acceptate de ambele parti nu s-au schimbat, ele au fost pastrate, ceea ce…

- "A existat o evolutie semnificativa in timpul ultimelor zile, suntem pe o cale mai buna, insa nu (am ajuns) inca la capat", a declarat cancelarul federal german in fata Camerei Deputatilor la Berlin, cu putin timp inaintea unui summit european dominat de acest subiect, scrie Agerpres. Ea a…