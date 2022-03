In județul Iași se deruleaza un proiect de 550.000 de euro in beneficiul copiilor cu dizabilitați. In acest județ se va construi o unitate denumita Centrul Respiro, care va oferi gazduire pentru copiii cu toate tipurile și gradele de dizabilitate. Centrul urmeaza a fi construit de organizația Hope and Homes for Children, cu susținerea MaxBet. In județul Iași traiesc peste 3300 de copii și tineri cu dizabilitați. Dintre aceștia, aproape 500 se afla in plasament (la rude, asistenți maternali sau plasament rezidențial). 2800 de copii se afla in familiile biologice. The post Proiect de 550.000 de…