- Frig afara, frig si in clinica de Oncologie la Timisoara, unde pacientii bolnavi de cancer sunt nevoiti sa indure temperaturi de 13-16 grade Celsius, dupa ce de zile bune Colterm furnizeaza caldura tot mai putina, dupa ce banii s-au terminat, iar administratia Fritz n-a gasit solutii pentru incalzirea…

- Situație revoltatoare la Spitalul de Oncologie din Timisoara din cauza frigului. Oamenii tremura de frig in saloane, in timp ce sunt tratați de cancer la temperaturi cuprinse intre 10 și 15 grade Celsius.

- Administrația Fritz ține bolnavii de cancer din Timișoara in frig. In spitalele din Timișoara saloanele se racesc semnificaiv noaptea, cand parametrii la caldura se reduc. Tot atunci, apa calda se taie, teoretic, insa de fapt timișorenii sunt furați. Apa calda nu e sistata, ci curge rece pe durata…

- "Amanarea interventiilor chirurgicale poate duce la dezvoltarea de tumori in stadii mai avansate, cu mai putine sanse de vindecare", a avertizat Federatia Medicilor Oncologi, Cardiologi si Hematologi (FOCE) din Italia intr-un comunicat publicat pe site-ul sau.FOCE a precizat ca spitalele din Italia…

- Pompierii au intervenit vineri de urgența la Spitalul Municipal din Timișoara dupa ce au fost alertați de catre medicii care au observat fum pe holul unitații. In urma intervenției, ei au stabilit ca a existat un focar de incendiu la coșul de gunoi al uneia dintre baile angajaților, prima cauza luata…

- Un nou drum pe ruta Iași – Vaslui este luat in calcul de Guvernul Romaniei, iar Consiliul Județean Iași a trimis deja o adresa catre Ministerul Transporturilor prin care propune finanțarea unor noi investiții in infrastructura județului. Proiectul este in valoare de circa 86 de milioane de euro. Traseu…

- Facebook a fost amendata de Rusia cu 17 milioane de ruble (229.643 de dolari). Cauza principala consta in faptul ca nu a șters conținutul pe care Moscova il considera ilegal, potrivit agenției de știri Interfax, preluat de Reuters. Meta, compania mama a Facebook, impreuna cu Google, vor avea un proces…

- Viceprimarul Cosmin Tabara a anuntat, vineri, doua vesti bune pentru viitorul sportului din Timisoara. Una este despre baza sportiva de strada C.Radulescu, iar cealalta se refera la stadionul de tip "lego" din zona Optica.