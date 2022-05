Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au votat aprobarea depunerii proiectului „Realizare pista de biciclete in lungul canalului Pocloș" in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Pentru acest proiect contribuția Municipiului Targu Mureș, va fi in suma de 813.050,00 euro (fara TVA) din bugetul prealocat…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va prelua de la Ministerul Educatiei o investitie din fondurile Planului National de Redresare și Rezilienta (PNRR), in valoare de 44 de milioane de euro, pentru dotarea celor 57 de licee agricole din Romania, a declarat, saptamana trecuta, secretarul de…

- Aleșii locali ai comunei Sancraiu de Mureș au aprobat, cu ocazia unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in data de 31 martie, proiectul de investiții "Reabilitare și eficientizare energetica a dispensarului uman Sancraiu de Mureș" care va fi depus pentru obținere de finanțare nerambursabila…

- Consiliul Județean Mureș a caștigat un proiect in valoare de 2,1 milioane euro prin programul PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența) pentru dezvoltarea și promovarea Parcului Arheologic de la Calugareni, din cadrul Muzeului Județean Mureș. Prin acest proiect, Castrul de la Calugareni va fi…

- In ședința extraordinara din data de 11 aprilie 2022, consilierii județeni au aprobat proiectul „Cresterea eficienței energetice a sediului administrativ al Consiliului Județean Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect, in vederea depunerii lui spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare…

- Numeroase blocuri și cladiri publice din municipiul Cluj-Napoca vor fi renovate energetic cu bani veniți din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Primaria municipiului urmarește imbunatațirea calitații mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, dar principalul scop al…

- Au fost depuse, in prima ora de la lansarea proiectelor, cereri de finanțare pentru 500 de milioane de euro din bugetul total de 2,8 miliarde al Valului Renovarii, componenta a Planului Național de Redresare și Reziliența, gestionat de Ministerul Dezvoltarii. In conformitate cu reglementarile și ghidurile…

