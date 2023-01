Proiect de 28 de milioane de lei pentru digitalizare din fonduri PNRR, implementat de Universitatea „Ovidius”

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) va implementa, in urmatoarele 36 de luni, proiectul „EDUOC – Educație prin Digitalizare”, din fonduri PNRR, in vederea crearii competențelor pentru profesiile digitale ale viitorului, conform unui comunicat de presa transmis luni. Obiectivele specifice ale…

- Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) va implementa, in urmatoarele 36 de luni, proiectul „EDUOC – Educație prin Digitalizare”, din fonduri PNRR, in vederea crearii competențelor pentru profesiile digitale ale viitorului, conform unui comunicat de presa. Obiectivele specifice ale proiectului cuprind…

- Universitatea "Ovidius" Constanta a anuntat, prin intermediul unui comunicat, ca va implementa proiectul "EDUOC Educatie prin Digitalizare in Universitatea Ovidius din Constantaldquo;, finantat prin PNRR. Conform aceleeasi surse, proiectul va fi implementat in urmatoarele 36 de luni si face parte din…

- Opt școli din Romania vor beneficia de fonduri europene pentru digitalizare, in valoare de aproximativ 20 de mii de euro per unitate școlara, ca urmare a proiectului pilot inițiat de vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, eurodeputatul Victor Negrescu. Potrivit…

- Opt scoli din Romania vor beneficia de fonduri europene pentru digitalizare, in valoare de aproximativ 20 de mii de euro per unitate scolara, ca urmare a proiectului pilot initiat de vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, eurodeputatul Victor Negrescu. Granturile…

- ”In contexte economice dificile, este datoria noastra sa ajutam categoriile vulnerabile. Am facut-o in 2022 si vom continua si anul acesta. Am identificat modalitati prin care acest sprijin sa fie acordat de Guvern prin fonduri europene, astfel incat sa putem veni direct in ajutorul cat mai multor cetateni.…

- Daca cinematografia mondiala are seria „Singur acasa”, iar lumea muzicii clasice celebrul Concert de Anul Nou de la Viena, romanii se pot lauda din 1980 cu un spectacol reluat in fiecare an, in aceasta perioada, cu o constanța incredibila. Este vorba despre spectacolul de teatru pentru televiziune „Visul…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , prin Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole FSNSA , a infiintat Ovidius SDG Student Hub, drept platforma de cooperare studenteasca in cadrul campusului universitar pentru a incuraja invatarea, initiativele si participarea tinerilor la actiuni…