Proiect de 24,7 milioane lei pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului Consiliul Județean Hunedoara a aprobat depunerea unui proiect ambițios intitulat „Investiții in infrastructura publica a Spitalului Județean de Urgența Deva — unitate sanitara publica de interes județean care diagnosticheaza și trateaza cancer”, destinat imbunatațirii infrastructurii medicale pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului. Acest proiect urmeaza sa fie finanțat prin Programul Sanatate, Obiectivul de politica 4, Prioritatea 7, Obiectiv specific RSO4.5, vizand asigurarea accesului egal la asistența medicala și creșterea rezilienței sistemelor de sanatate. Valoarea totala… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

