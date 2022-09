Proiect: Criteriile de selectie ale grupului tinta Criteriile de selectie ale grupului tinta (660 pers): – Sunt angajate – Sunt cetateni UE cu domiciliul sau resedinta legala in Romania in unul din cele 7 judete (Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Maramures, Cluj, Salaj); – Au varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, – Competente digitale – Competente antreprenoriale – Manichiurist-pedichiurist – Cursuri acreditate ANC – Modalitatea de desfasurare a curusrilor – ONLINE Informații suplimentare: tel: 0262.225.381 / 0744.424.297 E-mail: [email protected] The post Proiect: Criteriile de selectie ale grupului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

- DURATA PROIECTULUI: 24 luni incepand cu 02.04.2021 pana la data de 01.04.2023 ZONA DE IMPLEMENTARE: 7 judete aferente regiunilor Nord Est si Nord Vest (Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Maramures, Cluj, Salaj) Obiectivul general al proiectului “Formare pentru performanța” cod MySmis 134585 este „Creșterea…

