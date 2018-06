Stiri pe aceeasi tema

- In plenul din 19 decembrie 2017, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, initiativa legislativa a deputatului PSD Mircea Draghici, prin care a fost modificata Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, conform datelor de pe…

- Parlamentari din tot spectrul politic au depus un proiect de lege, la Senat, care reglementeaza situatiile curente prin care persoanele ce sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare fara plata contributiei sa poata avea dreptul legal la servicii de ingrijire medicala inclusiv in situatia…

- ”Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu majoritate covarsitoare, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. Initiativa va corela prevederile din Legea 94/1992 cu standardele internationale de audit, urmand…

- Camera Deputatilor a respins legea care propune ca incompatibilitatile si conflictele de interese ale demnitarilor sa se prescrie in trei ani, informeaza Digi24.ro. . Initiativa nu a reusit sa adune numarul de voturi necesare. Proiectul apartinea deputatului Catalin Radulescu si era semnat de peste…

- Un proiect de lege depus la Senat prevede amenzi intre 500 de lei si 3.000 de lei pentru administratorii de bloc, daca nu prezinta toate actele cerute de departamentele din primarii care se ocupa de controlul asociatiilor de proprietari. Initiativa legislativa modifica si completeaza Legea 230/2007…

- Toate produsele importate in țara noastra ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire in limba romana, potrivit unui proiect legislativ inițiat la Senat. Inițiativa face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire…