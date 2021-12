Stiri pe aceeasi tema

- Metroul clujean va fi complet automatizat si va avea de 10 ori mai putini angajati decat cel din Bucuresti, urmarindu-se eficientizarea investitiei. Realizatorii studiului de prefezabilitate s-au inspirat de la Londra, Paris si Tel Aviv.

- Un pilot suspectat ca intentiona sa se prabuseasca pe catedrala Notre-Dame cu un avion Cessna a fost arestat, joi, la Paris, in zona bisericii Saint-Sulpice, informeaza Le Figaro, potrivit news.ro. Fost pilot al companiilor Air Liberte, Air Tahiti si Royal Fly, barbatul de aproximativ 50 de…

- Nascut pe 26 ianuarie 1943, la Paris, Tapie a fost politician, om de afaceri, actor si gazda de televiziune. Potrivit unui anunt facut de familie, el a murit duminica dimineata. Un personaj iesit din comun, dupa cum titreaza ziarul farncez, indragit si detestat, a marcat epoca sa cu excentricitati ale…

- Catedrala Notre Dame se va redeschide publicului in 2024, au anunțat autoritațile din Franța. Catedrala a fost acum securizata in totalitate, la doi ani dupa incendiul dezastruos care a distrus parți mari ale cladirii vechi de 850 de ani. Banii stranși din donații sunt suficienți pentru refacerea catedralei…

- Budapesta, cele mai mici prețuri la energie, dintre capitalele din Uniunea Europeana. 10,63 euro pentru 100 kWh a fost platit de locuitorii capitalei Budapesta, cele mai mici prețuri la energie, dintre capitalele din Uniunea Europeana. 10,63 euro pentru 100 kWh a fost platit de locuitorii capitalei…

- Puțin peste jumatate dintre francezi (51%) nu cred în Dumnezeu, arata un sondaj realizat de Ifop pentru Asociatiile Jurnalistilor de Informatii despre Religii (AJIR) publicat joi, o crestere importanta fata de 44% cât era acest nivel în urma cu zece ani, relateaza AFP citata de News.ro.La…

- Potrivit AFP, urmeaza etapa lucrarilor de restaurare a catedralei Notre-Dame din Paris, dupa ce faza de securizare si de consolidare au fost finalizate. Pe 15 aprilie 2019, un incendiu a devastat turla din lemn a catedralei Notre-Dame din Paris, unul dintre cele mai vizitate monumente din Europa. Flesa…