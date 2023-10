Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care obliga supermarketurile și hipermarketurile sa monteze case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Proiectul de lege adoptat miercuri vine in sprijinul familiilor in sensul in care in supermarketuri si hipermarketuri trebuie sa existe…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede obligativitatea introduceri la supermarketuri a unor case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Aici nu pot fi vandute produse din zahar. Proiectul de lege merge la promulgare la președinție. Proiectul de lege a fost…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care prevede interzicerea comercializarii alimentelor care nu corespund alimentației sanatoase la casele de marcat dedicate familiilor, dar și obligativitatea comercianților de a obține un acord de funcționare de la primarie.

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede ca in supermarketuri sa existe cel puțin o casa de marcat dedicata familiilor care au copii minori, fara dulciuri și alimente nesanatoase expuse.

- Comercianții, obligati sa obtina acord de functionare de la primarie. PROIECT de lege Comercianții, obligati sa obtina acord de functionare de la primarie. PROIECT de lege Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia comerciantii vor avea obligatia de a obtine un acord…

- Deputații au votat un proiect de lege care prevede ca femeile insarcinate și persoanele insoțite de copii cu varste de pana la 5 ani sa aiba prioritate la casieriile, ghișeele și casele de marcat din cadrul entitaților publice și private.

- Legea prin care agențiile de pariuri, cazinourile și pacanelele vor trebui mutate la periferia localitaților a fost aprobata, marți, de Senat. Proiectul este depus de PSD, iar in acest caz for decizional este Camera Deputaților. Potrivit actului normativ, spațiul pentru jocuri de noroc trebuie sa fie…