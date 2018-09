Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul lui Liviu Dragnea, Paul Ionescu, chemat la DIICOT pentru audieri, a declarat la ieșirea din sediul Direcției ca a dat declarații de martor intr-un dosar ce ține de „viața privata”. Acesta a stabilit de asemenea ca dosarul in care a fost audiat nu este cel format in urma plangerii lui Ludovic…

- Persoanele care promoveaza in spațiul public idei sau doctrine antiromanești, in orice mod, risca inchisoare intre 3 luni și 3 ani, iar cei care constituie o organizație cu caracter antiromanesc de acest tip, inchisoare intre 3 și 10 ani, prevede un proiect de lege pentru "combaterea antiromanismului"…

- Senatul a adoptat tacit, in plenul de luni, un proiect al Executivului, aflat in procedura de urgenta, care modifica o serie de acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice referitoare la autoritatea politistului si majorarea amenzilor aplicate persoanelor care refuza sa se...

- Pedepse aspre pentru cei care fac live pe Facebook in timp ce sunt la volan: pot ramane 90 de zile fara permisul de conducere. Cel putin asa prevede un proiect de lege inaintata de mai multi parlamentari romani.

- O hotarare de guvern inițiata de Ministerul Sanatații dorește sa schimbe perioada de valabilitate a cadrului de sanatate de la 5 la 7 ani. Masura va fi luata retroactiv pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012 (cu termen de valabilitate luat in calcul de la data de 1 ianuarie 2013),…

- Legislatia in vigoare nu prevede retinerea permisului de conducere pentru folosirea dispozitivelor de inregistrat in timpul condusului. Astfel, initatorul vrea ca, in Ordonanta de urgenta nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, la articolul 103 alineatul (1), dupa litera c) sa se introduca…

- Consumatorii de energie electrica vor trebui sa constituie garantii financiare in contul distribuitorilor, pentru a acoperi riscul de neplata a facturilor, a anuntat, la Forumul Regional Energetic, Roxana Gheorghe, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE.

- Muzeul Judetean Satu Mare participa la un proiect de excepție dedicat Centenarului Marii Uniri, ce va avea loc la Viena, in perioada 16 – 17 iunie. Evenimentul din data de 16 iunie, „Romania saluta Viena!” este organizat de Asociatia „Mihai Eminescu“ din capitala Austriei, intr-un loc cu traditie pentru…