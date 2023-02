Stiri pe aceeasi tema

- Locuințele din cladirile incadrate in clasa de risc seismic I nu vor mai putea fi inchiriate sau date in comodat, conform unui proiect pentru modificarea și completarea Legii 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor. Totodata, potrivit aceluiași proiect pus in dezbatere…

- Peste 4,5 milioane de locuinte din totalul de aproape 9,6 milioane de locuințe din Romania au peste 50 de ani și au iesit din perioada de garantie a structurii de rezistenta, arata o analiza a platformei Imobiliare.net, citata de Agerpres.Romania are nevoie de o reinnoire a fondului locativ cu aproape…

- Prudența pe piața imobiliara va continua și in anul 2023, cel puțin in primele luni, dar din al doilea semestru va veni o stabilizare pe piata rezidentiala.”Vom avea o prima jumatate de an caracterizata de efectul diversilor factori de stres – inflatia, costul cu energia electrica, costul finantarii…