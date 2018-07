Proiect CGMB: Sprijin pentru pensionari, in vederea achizitionarii de ochelari

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa ofere un sprijin financiar de pana la 250 de lei pensionarilor care au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, pentru achizitionarea unei perechi de ochelari, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de Consiliu General al…

- In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar…

- Potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), Primaria Capiatelei va acorda vouchere in valoare de 17.000 de lei pacientelor cu cancer la san pentru testele genetice recomandate de medici,"Astfel, in perioada urmatoare, Municipalitatea,…

- Primaria Capitalei va acorda sume cuprinse intre 1.000 și 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 25, 50, și 75 de ani de casatorie, a decis, joi, Consiliul General al Municipiului București. Proiectul a creat tensiuni și jigniri intre consilieri.Citeste si: Veste proasta pentru romanii cu…

- Copiii cu varste cuprinse intre 7 si 16 ani din Bucuresti ar putea beneficia de un sprijin financiar in valoare de 750 de lei pentru aplicarea unui aparat ortodontic, conform unui proiect de hotarare care figureaza pe ordinea de zi a sedintei din 14 iunie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti,…

- Persoanele cu dizabilitati motorii vor beneficia de transport gratuit in regim taxi in cadrul unui proiect pilot desfasurat pe un an realizat de Primaria Capitalei impreuna cu o organizatie neguvernamentala, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului…

- Persoanele cu dizabilitati motorii ar putea beneficia de transport gratuit in regim taxi in cadrul unui proiect pilot realizat de Primaria Capitalei impreuna cu un ONG, un proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere intre cele doua entitati urmand sa fie votat in sedinta Consiliului…

