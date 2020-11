Proiect catehetic pentru tineri, derulat în Arhiepiscopia Craiovei Sectorul de invatamant, activitati cu tineretul si de catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei a initiat proiectul catehetic “Lumina din Lumina”, care se desfasoara in judetele Dolj si Gorj. Proiectul se deruleaza pe o perioada de 3 ani, timp in care zeci de preoti din cele doua judete vor implica grupuri de tineri in activitati catehetice tematice, cu respectarea normelor sanitare in contextul pandemiei Preotii din orase, implicati in prima etapa a proiectului In primul an de proiect, au fost selectati peste 20 de preoti din judetul Dolj, respectiv din orasele: Craiova, Bailesti, Calafat, Bechet,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

