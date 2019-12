Proiect: Cat ar putea costa in 2020 inchirierea bazelor sportive aflate in administrarea SPAU Baia Mare

Proiect: Cat ar putea costa in 2020 inchirierea bazelor sportive…

Recent, municipalitatea baimareana a publicat o propunere de proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor si taxelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2020. In acest proiect sunt incluse si taxele, tarifele si preturile percepute in 2020 pentru serviciile oferite la bazele sportive aflate in administrarea SPAU, dupa cum urmeaza: 1.TARIFE PENTRU TERENURILE DE FOTBAL – STADION VIOREL MATEIANU TEREN 1 – 200 LEI/ORA -TERENUL 1 + VESTIAR SI DUS – 250 LEI/ORA -TERENUL 2 – 200 LEI/ORA 2.TARIFE PENTRU TERENURILE DE TENIS din Parcul Municipal Regina Maria…