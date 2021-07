Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene, potrivit news.ro. De asemenea, in cadrul acestui proiect vor fi instalate peste…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si secretarul de stat in MIPE Csilla Hegedus sustin miercuri o conferinta de presa cu ocazia lansarii proiectului "Implementarea planului national de actiune pentru conservarea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), a declarat vineri, la Timisoara, ca Guvernul nu este in pericol sa cada, insa Executivul nu reuseste sa faca reformele asa cum si-ar dori USR PLUS, pentru ca toata lumea asteapta sa se termine "jocul muzical de la Congresul…

- România nu are un sistem de taxare a poluarii si este nevoie de un pachet de masuri care sa faca diferenta între cetateanul care, într-adevar, nu-si permite o masina noua si cel care umbla pe strada cu o masina mai veche de 15 ani, dar pe piata libera costa 15 - 20.000 de euro, a afirmat,…

- Capitolul Energie din Planul Național de Redresare și Reziliența prevede doua proiecte pilot care sa demonstreze fezabilitatea economica și tehnica a hidrogenului, ambele urmand sa fie derulate cu compania romaneasca privata GSP Power, unul in Constanța, iar celalalt in Mehedinți, județul de baștina…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a explicat vineri, la o dezbatere organizata de Expert Forum, ca importurile vor fi reduse prin masuri fiscale și prin noi reguli la inmatricularea mașinilor vechi. Cristian Ghinea spune ca acesta este un obiectiv asumat de Guvern in planulul de redresare…

- Companiile de stat din Romania sunt o gaura neagra si trebuie sa devina o sursa de venituri la buget, a afirmat vineri Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, mentionand ca "platile pentru conducerea acestor companii vor trebui sa fie legate de performanta". "La…

- Ministerul Mediului va achizitiona un sistem informatic in care orice persoana fizica sau institutie vor putea incarca fotografii sau documente localizate GIS despre urși. Ministrul Mediului, Barna Tanczos a anunțat marți, ca autoritațile intenționeaza sa creeze o aplicație prin care persoanele fizice…