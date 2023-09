PROIECT – Călătorii gratuite cu trenul pentru elevi în noul an școlar Ministerul Educației a lansat in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pentru elevi. Potrrivit acestuia, elevii vor beneficia, pe tot parcursul anului școlar, de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum și pentru transportul naval. Din acest proiect aflam ca operatorii de transport feroviar de calatori vor emite elevilor legitimatii de calatorie gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de calatorie, pe perioada… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

