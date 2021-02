Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii credite bugetare 17,5 miliarde lei, -11,2% fata de anul trecut, credite de angajament 18,6 miliarde lei,in scadere cu 7,3% Ministerul Agriculturii credite bugetare de 26 miliarde lei, +10,4% creditele de angajament de 38,3 miliarde de lei, +59% Ministerul Educatiei credite bugetare…

- „Bugetul de stat se stabilește la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament și in suma de 261.451,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane lei”, se arata in proiectul de lege. Ministerul Educației…

- La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova se va realiza un centru pentru pacientii cu arsuri grave, in cadrul unui proiect de circa 5 milioane euro prin care Consiliul Judetean Dolj modernizeaza si extinde Unitatea de Primiri Urgente a spitalului, potrivit Agerpres. Potrivit presedintelui…

- Sectie pentru pacientii cu arsuri grave, la UPU Craiova. Consiliul Județean (CJ) Dolj a anuntat astazi ca la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova, in cadrul Unitații de Primiri Urgențe (UPU), va functiona o noua structura medicala in care vor fi tratați pacienții cu arsuri grave. Potrivit lui…

- Florin Cițu a hotarat atribuțiile vice-premierilor Dan Barna și Kelemen Hunor. De ce domenii se vor ocupa aceștia. Premierul Citu a decis, luni, atributiile viceprim-ministrilor Hunor si Barna, “in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute…

- Premierul Florin Citu a decis atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Deciziile au fost publicate luni in Monitorul Oficial. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan…

- „Memorandumul mentionat mai sus a fost aprobat in sedinta Guvernului din data de 3 septembrie 2020, insa ca urmare a reorganizarii Guvernului si a ministerelor, ca urmare a aprobarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale…

- PNL, USR-PLUS si UDMR au ajuns la o intelegere vineri seara, 18 decembrie, pentru formarea noului guvern. Potrivit declaratiei presedintelui PNL, Ludovic Orban, propunerea de premier este actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu, vor fi doi vicepremieri, iar Guvernul va avea 18 ministere. “In ceea…