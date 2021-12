Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pentru 2022 se stabileste la venituri in suma de 99,557 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma similara, atat la credite de angajament cat si la credite bugetare, conform proiectului publicat duminica pe site-ul Ministerului…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe venituri in suma de 216,473 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 493,215 miliarde lei credite de angajament și in suma de 301,758 miliarde lei credite bugetare, cu un deficit de 85,285 miliarde lei. Veniturile bugetului sunt in creștere,…

- În anul 2022 cheltuielile destinate investițiilor însumeaza aprox. 88,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 6,7% în PIB, potrivi strategiei fiscal bugetare realizata cu o ocazia noului proiect de buget. Conform sursei citate, în anul 2022 veniturile bugetare în…

- Arabia Saudita, cea mai mare economie din lumea araba, si-a aprobat duminica bugetul pentru 2022 fara a prognoza un deficit, o premiera de la prabusirea pretului petrolului in 2014, pe fondul unei reveniri a pretului pe pietele mondiale, noteaza AFP. "Cheltuielile se ridica la 955 de miliarde…

- Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost aprobat astazi in prima lectura, cu 57 de voturi, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Documentul prevede ca veniturile la bugetul de stat vor constitui, in anul viitor, 50,1 miliarde de lei, in creștere cu 9,2% fața de anul curent. Cheltuielile…

- In zece luni ale anului 2021, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri in suma de 61,6 miliarde lei, fiind in creștere cu 11,5 miliarde lei fața de perioada similara a anului trecut. Cheltuielile au constituit 63,5 miliarde lei, care, comparativ cu aceeași perioada a anului 2020,…

- Legea bugetului de stat pe anul 2021 a fost modificata. Astfel, veniturile au fost majorate cu circa 3,7 miliarde de lei (8,9%), iar cheltuielile – cu 1,2 miliarde de lei (2,2%). Respectiv, deficitul bugetar s-a micșorat cu 2,5 miliarde de lei (16,8%).