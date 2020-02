Proiect BOMBĂ! Beneficii URIAȘE pentru angajați Proiect BOMBA! O categorie importanta de romani are parte de vești bune! Apare o noua Lege a Pensiilor! Mai exact, proiectul presupune crearea unui sistem de pensii propriu,unic și autonom, dar și noi drepturi de asigurari sociale ale angajaților din... Citește AICI cine sunt angajații care vor avea parte de o noua Lege a Pensiilor- Beneficiile URIAȘE din noua Lege a Pensiilor Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Finantelor Publice, Florin Citu spune, intr-un mesaj pe Facebook, ca la audierea de astazi, din comisii, pentru investirea noului Guvern, va veni cu o "bomba" privind majorarea pensiilor romanilor. Audierea ministrului are loc, luni, incepand cu ora 12.00, in comisiile reunite de…

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, propus pentru acelasi portofoliu in Guvernul Orban II, anunta o ”bomba” la audierea sa de luni. ”Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie, atat in 2019, cat si in 2020”, sustine Citu.

- USR afirma ca este singurul partid parlamentar care isi doreste realmente eliminarea pensiilor speciale si propune plafonarea pensiilor militarilor si magistratilor, care nu pot fi eliminate. ”Pensiile speciale ar trebui desfiintate si plafonate cele pentru militari si magistrati deoarece reprezinta…

- Secretarul general adj al Guvernului, Cristi Barbu, afirma ca saptamana viitoare pensiile speciale vor fi eliminate. Cristi Barbu da asigurari ca Guvernul are majoritate și se va ține de promisiune. Potrivit lui, legea inițiata de PNL va ajunge la vot final in sesiunea extraordinara convocata de…

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține ca reducerea comisionului incasat pentru distribuția pensiilor va conduce la o situație extrem de complicata și la probleme financiare uriașe ale Poștei. Petrescu arata ca Poșta va distribui pensiile la sub costul real din piața și in…

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține ca reducerea comisionului incasat pentru distribuția pensiilor va conduce la o situație extrem de complicata și la probleme financiare uriașe ale Poștei. Petrescu arata ca Poșta va distribui pensiile la sub costul real din piața și in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca o noua Lege a pensiilor ar fi necesara, deoarece mulți pensionari și șefi de instituții publice au semnalat inechitați in legea actuala. Șeful statului susține ca Guvernul Orban va face o analiza in acest sens, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…