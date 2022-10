Proiect: Băncile din Cehia, taxate suplimentar. Metoda inventată la Praga pentru finanțarea subvențiilor la energie Banii de pe urma taxarii bancilor din Cehia ar urma sa finanțeze subvențiile acordate in contextul crizei energetice. Inițiativa ministrului ceh de Finanțe ar urma sa fie anunțata oficial in seara zilei de joi, 6 octombrie. Taxa pe profiturile excepționale ar urma sa ajunga la 60% din valoarea acestora și se va aplica numai bancilor cu venituri nete din dobanzi de peste 6 miliarde de coroane in 2021, potrivit europafm.ro Taxa, care ar aduce un venit la buget de 1 miliard de dolari pe an, ar urma sa ramana in vigoare pana in 2025, susțin surse de la Praga, citate de Bloomberg. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

