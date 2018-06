Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți senatori PNL au depus la Parlament o inițiativa legislativa care prevede ca asociațiile de proprietari pot decide sa excluda de la cheltuielile din intreținere copiii cu varsta sub șapte ani și o sa reduca la jumatate costurile pentru cei intre 7 și 14 ani, scrie Mediafax.

- Administratorul și acționarii care au adus o societate in insolvența sau in faliment nu vor mai putea infiinta noi societati, se prevede intr-un proiect de lege depus la Parlament. Initiativa prevede introducerea unui articol nou la art. 283 din Legea societaților, articol potrivit caruia „administratorului…

- Din dorinta de a ajuta copiii sa invete mai bine, o femeie din Alba Iulia a pus bazele unui proiect indraznet, care se bucura de un real succes. Cosmina Berchi are 44 de ani si este cea care a avut ideea de a transforma sediul unei centrale termice dezafectate din Alba Iulia intr-un loc in care […]

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, sustine ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. "Toate primariile…

- RADET Constanta notifica toate asociatiile de proprietari ce nu si au platit facturile de energie termica in termenul scadent, ca va lua masura sistarii furnizarii energiei termice catre acestea, daca in termen de 10 zile de la data prezetei nu fac demersurile necesare in vederea achitarii debitului…