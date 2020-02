Proiect "anti-petarde", depus la Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marius Budai spune ca guvernarea Orban "siluieste grav democratia”, precizand ca in cele trei luni de cand este in functie, Executivul nu a venit cu niciun proiect de lege care sa fie dezbatut in Parlament. El spune ca, in cele trei luni de guvernare liberala, inflatia si cursul euro au…

- Un proiect prin care Ținutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in cadrul Romaniei a fost depus recent la Camera Deputaților, printre inițiatori fiind și președintele Partidului Civic Maghiar (PCM) Covasna, deputatul Kulcsar-Terza Jozsef, ales pe listele UDMR Covasna.

- PSD propune mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2020 pentru care Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament, printre care si asigurarea finantarii dublarii alocatiilor pentru copii. Deputatul PSD Daniel Suciu a precizat ca social-democratii au depus 35 de amendamente…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu propune modificari legislative pentru activitatea de transplant din Romania. Vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor a depus, in Parlament, un proiect de lege in acest sens.

- Inspirat de campaniile privind Parcul Natural Vacarești din București și Parcul Est din Cluj-Napoca, unde este propus cel mai mare spațiu verde al orașului, dintre care o parte parc natural, parlamentarul clujean amintește ca ariile naturale protejate urbane ofera servicii ecosistemice valoroase.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, joi, in Parlament, un proiect de lege care vizeaza activitatea de transplant din Romania. Inițiativa prevede, printre altele, sancțiuni pentru cei care fac din transplant o afacere, dar și un sistem informatizat, anunța MEDIAFAX.„Este un moment istoric…

- Mai mulți senatori au depus, in Parlament, o propunere legislativa pentru declararea municipiului Iași „Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989”, la 30 de ani de la Revoluție, „in semn de cinstire, pentru jertfele date și eroismul manifestat”.Mai mulți senatori ai USR, PNL, PMP, PSD,…