- Parinții din Suedia pot, de asemenea, sa lucreze cu program redus pana cand copilul implinește 8 ani The post O NOUA LEGE Suedia introduce concediu parental platit pentru bunici first appeared on Informatia Zilei .

- Vești bune pentru romani. Zile libere in luna iunie 2024Pentru cei care sunt nevoiți sa lucreze in aceste zile, Codul muncii prevede compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca acest lucru nu este posibil, angajații au dreptul la un spor de cel puțin 100% din salariul de…

- Președintele CNAS, Valeria Herdea, a anunțat ca, de la 1 iulie, la pachetul de servicii medicale oferite pacienților neasigurați se adauga servicii pentru depistarea unor afectiuni grave. Ministrul Sanatații propune un buget separat pentru finanțarea acestora. Aproximativ 3 milioane de romani sunt…

- Protest la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț! 25 de angajați și-au suspendat activitatea, astazi, timp de doua ore, nemulțumiți de discrepanțele salariale din sistem. Liderul de sindicat, Gianina Stan, a declarat ca o parte din salariații Agenției vor fi prezenți la protestul anunțat la…

- Ministerul Sanatații a publicat in Monitorul Oficial ordinul care stabilește cate zile de concediu medical pot acorda medicii de familie. Noile norme prevad ca un pacient nu poate beneficia de un concediu medical mai mare de 4 zile consecutive indiferent de afecțiunea cu care a fost diagnosticat. Perioade…

- In data de 15 mai, ora 14.00 se deschide oficial la Siret Centrul de servicii sociale integrate Manastioara, a anunțat primarul Adrian Popoiu. Cu aceasta ocazie, va fi organizata o noua ediție a acțiunii Ziua Sanatații in care vor fi efectuate gratuit investigații medicale generale; control medical…

- Evacuarea unui spital de copii din Kiev din cauza amenințarilor din partea șefului KGB din Belarus a avut loc vineri, dupa cum scrie Meduza.Pe 26 aprilie, autoritațile de la Kiev au efectuat o evacuare urgenta a doua instituții medicale, inclusiv a unui spital de copii, ambele spitale situate pe strada…

- Concediile medicale sunt garantate și acordate in baza legii privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate, dar legiutorul vine cu un anunț important pentru romani, precizand ca s-a depus un proiect in Senat privind un nou tip de concediu platit in Romania, precum și cine poate…