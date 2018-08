Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus la dispoziția contribuabililor, in 98% dintre sediile sale, calculatoare in sistem self service. La cerere, contribuabilii vor fi indrumați direct de catre inspectorii fiscali in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale, se arata intr-un comunicat…

- Un proiect normativ postat marți pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala - ANAF - descrie noile proceduri prin care contribuabilii persoane fizice vor completa declarațiile de impunere anuala, respectiv Formularele 200, 201 sau Declarația Unica.„Pentru veniturile realizate in…

- Un proiect normativ postat marti pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - ANAF - descrie noile proceduri prin care contribuabilii persoane fizice vor completa declaratiile de impunere anuala, respectiv Formularele 200, 201 sau Declaratia Unica.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat, in primul semestru din 2018, venituri bugetare in suma totala de 112,795 miliarde lei, cu 13,5% (indice nominal), respectiv cu 13,434 miliarde lei mai mult fata de perioada similara a anului 2017, de 99,36 miliarde lei, conform unui comunicat de…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pierdut procesul deschis realizatorului TV, Mihai Gadea, in care cerea validarea popririi conturilor bancare, masura luata in procedura de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul ICA-Dan Voiculescu.

- Nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul organului fiscal sa stabileasca din oficiu creantele fiscale (impozit și contribuții sociale), iar Agenția Naționala de Administrare Fiscala - ANAF - a publicat joi noile norme de stabilire din oficiu a obligațiilor aferente veniturilor nedeclarate,…

- Poșta Romana vrea sa dezvolte o soluție informatica care sa faciliteze, prin intermediul paginii web a companiei, plata online de catre romanii din țara și din strainatate a taxelor, impozitelor, amenzilor și a altor contribuții, prin intermediul unui mandat electronic, informeaza profit.ro.In…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate de persoane fizice catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin…