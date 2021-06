PROIECT: Amenzi mai mari pentru cei care parchează pe trotuare Clujenii și nu numai sunt frecvent nevoiți sa faca slalom printre mașini ca sa ajunga, cu carucioarele, in parcuri sau alte destinații. Spun ca iși pun in pericol viața lor și a copiilor pentru ca nu pot circula pe trotuar. Amenzile pentru cei care parcheaza pe trotuare, fara sa lase loc minimum 1 metru pentru trecerea carucioarelor pentru copii sau a persoanelor cu dizabilitați, ar putea crește semnificativ. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Camera Deputaților. Și in prezent parcarea pe trotuare este interzisa, cu excepția zonelor special marcate și cu asigurarea unui culoar de… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile pentru cei care parcheaza pe trotuare, fara sa lase loc minimum 1 metru pentru trecerea carucioarelor pentru copii sau a persoanelor cu dizabilitați, ar putea crește semnificativ. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Camera Deputaților.

- PSD nu are niciun proiect politic cu AUR, a afirmat, joi, purtatorul de cuvant al social-democratilor, Radu Oprea, care a sustinut ca Alexandru Muraru ar trebui "sa isi vada de treaba lui" si sa nu mai trimita scrisori politice cu antetul Guvernului. "Nu avem niciun proiect politic cu…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat joi cand va fi adoptata OUG pentru reducerea numarului de membri in consiliile de administratie ale companiilor de stat, ca deja exista un proiect de lege in Parlament si vor fi depuse amendamente acolo, pentru a nu mai fi emisa o ordonanta de urgenta in…

- Proiectul de lege, care a primit 279 de voturi ”pentru” și o abținere, prevede instituirea unor masuri privind prevenirea discriminarii mamelor care alapteaza, precum si combaterea incalcarii dreptului la hrana al copiilor. De asemenea, se propune reglementarea regimului sanctionator pentru unele fapte…

- Camera Deputaților, for decizional, a adoptat legea privind alaptatul in public, care stabilește sancționarea persoanelor fizice și juridice care interzic sau impiedica alaptarea in public. Amenzile, care vor fi date de Ministerul Afacerilor Interne sau de Protecția Consumatorului, sunt cuprinse intre…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a prezentat marti in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului, un proiect de lege prin care este denuntat Tratatul ''Cer Deschis'' al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ca raspuns la retragerea SUA din

- Șoferii care au incalcat legislația rutiera intr-un alt județ decat cel de domiciliu ar fi putut contesta amenda primita la judecatoria din localitatea de domiciliu daca un proiect de lege in acest sens nu ar fi fost respins de catre Camera Deputaților. Votul de respingere s-a dat zilele trecute, astfel…