Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi alesi ai partidelor de Opozitie au depus la Senat un proiect care modifica Legea privind Codul Fiscal si prevede impozit de 0% pentru elevii cu varsta de peste 16 ani care muncesc cu contract part-time si impozit de 5% pentru absolventii din invatamantul profesional dual care muncesc.

- Ecaterina Andronescu este de parere ca dezbaterea privind Legea pensiilor se va incheia in prima sesiune parlamentara și nu va intampina nicio problema pentru a fi adoptata. ''Eu cred ca se va incheia in prima parte a sesiunii, care incepe de la 1 septembrie, daca legea vine in Parlament pana…

- Proiectul legii offshore merge la promulgare. Actul normativ stabileste conditiile in care sunt exploatate zacamintele naturale si este esential pentru inceperea extragerii gazelor din Marea Neagra.

- Pentru fiecare copil nascut și crescut femeile ar putea beneficia de reducerea varstei de pensionare cu 2 ani daca un proiect legislativ ce privește modificare Legii pensiilor va trece de Senat, masura vine ca scaderea ratei de fertilitate din țara și numarul ridicat de care amana sau renunța la sarcini…

- Locuintele sociale ar putea fi vandute chiriasilor dupa un an de la data incheierii contractului de inchiriere, la cererea acestora. Suma va putea fi achitata si in rate, fara dobanda, potrivit unui proiect legislativ inițiat la Senat. Mai mult, chiriașii care sunt și funcționari publici vor avea reducere.…

- Un proiect legislativ inițiat la Senat vizeaza ca elevii și studenții din orice forma de invațamant, cu varsta de pana la 26 de ani, sa fie scutiți de plata impozitului pe venit și a contribuției de asigurari sociale (CAS) daca lucreaza in turism, chiar și pe perioade mai mici de 12 luni. Inițiatorii…

- Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea 224/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege a fost publicata in M.O. in 21 mai si a intrat in vigoare la trei zile de la publicare. Deci, apartinatorii persoanelor cu handicap nu trebuie decat sa…