- Ministerul Educației vrea sa modifice regulamentul de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar astfel incat mediile sa poata fi incheiate cu doar doua note la fiecare disciplina.

- O intalnire intalnire intre reprezentantii Ministerului Educatiei, ai elevilor, ai parintilor si ai sindicatelor reprezentative din invatamantul preuniversitar va avea loc, marti, de la ora 11.00. Se va discutab despre demersurile necesare pentru adaptarea calendarelor de desfasurare a activitatilor…

- La aceasta ora este programata o intalnire a Ministrului Muncii cu liderii sindicali, dupa o reuniune pe care Marius Budai a avut-o ceva mai devreme cu liderii principalelor partide din coalitia de guvernare, Premierul Nicolae Ciuca si Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Intre timp, in…

- Comunicat de presa comun: Ministerul Educatiei reprezentantii federatiilor sindicale din invatamantul preuniversitar Astazi, 17.05.2023, a avut loc o intalnire intre reprezentantii Ministerului Educatiei si cei ai sindicatelor reprezentative din invatamantul preuniversitar, respectiv Federatia Sindicatelor…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle de la ministrul educației, Ligia Deca, daca susține in continuare majorarea salariilor personalului didactic din invațamantul preuniversitar. Ioan Balan i-a transmis o intrebare ministrului educației in care amintește ca mai multe federații sindicale…

- Folosirea telefoanelor mobile, de catre elevi, in timpul orelor de curs nu va mai fi permisa. Așa prevede un amendament al PNL-PSD si al Ministerului Educatiei adoptat, luni, de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor Fara telefoane mobile la orele de curs! Folosirea telefoanelor mobile, de catre…

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

