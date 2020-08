Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar si al Directiei…

- Activitatile didactice care impun prezenta fizica a copiilor la școala pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al școlii respective, prevede un proiect de act normativ al Ministerului Educației. O masura similara poate fi luata și in cadrul facultaților,…

- Iata prevederile Ordonanței de Urgența pentru domeniul invatamant superior: Art.7 (1) In funcție de situația epidemiologica și de specificul fiecarei instituții de invațamant superior, in anul universitar 2020-2021, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderi publice și cu respectarea…

- Monica Anisie, despre examenele de titularizare și cele pentru definitivat. Cand se vor relua acestea. Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat marti, intr-o intervenție la un post de televiziune ca examenele de titularizare vor fi reluate la finalul starii de alerta, insa cele pentru definitivat…

- Cu doar cateva ore inainte de debutul concursului national pentru ocuparea posturilor vacante rezervate, a fost emis OMEC nr. 4549 din 17.06.2020, prin care se suspenda toate activitatile din calendarul mobilitatii.Conform Hotararii Guvernului nr. 394 2020 din 18 mai 2020, pe intreg teritoriul tarii…

- Conform Hotararii Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020, pe intreg teritoriul țarii a fost instituita starea de alerta, iar prin Hotararea de Guvern nr. 476/2020 din 16 iunie 2020, s-a prelungit starea alerta.Astfel, raman in vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit…