Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, marți, modificarile aduse Codului Penal, abuzul in serviciul fiind redefinit. Proiectul a trecut cu 74 de voturi pentru, 9 abțineri și 28 impotriva.Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a adoptat luni, cu 15 voturi "pentru" si 7 voturi "impotriva",…

- Comisia a adoptat luni modificarea articolului 297 din Codul penal cu privire la infractiunea de abuz in serviciu, astfel ca infractiunea nu se pedepseste daca prejudiciul este pana in salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. In plus, se considera abuz in serviciu daca scopul este de a obtine…

- Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, ca efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia se pedepseste doar daca este savarsita in scopul obtinerii "pentru sine", nu si pentru altul, cum prevede acum legea, de bunuri sau alte foloase "materiale" necuvenite.…

- Proiectul semnat de mai multi parlamentari PSD, printre care Catalin Radulescu, si aprobat de Comisia juridica, cu 12 voturi "pentru" si patru "impotriva", propune modificarea articolului 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. "Sunt pedepsite…

- Fostul primar al municipiului Calafat, Mircea Guta, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si luare de mita. In acelasi dosar, instanta l-a condamnat pe Constantin Coman, zis Dacul, bulibasa romilor din Draganesti-Olt,…

- Senatul a adoptat tacit proiectul inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu ce prevede ca anumite fapte de corupție se pedepsesc doar daca sunt savarșite in scopul obținerii "pentru sine", nu și pentru altul, cum prevede acum legea, și doar daca bunurile și foloasele sunt exclusiv "materiale".

- "Asa cum a ajuns acum la mine nu va fi promulgata. Am oarece nemultumiri in privinta ei si voi cere opinia Curtii Constitutionale”, a declarat Iohannis. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat in 4 aprilie, in calitate de for decizional, cu 195 de voturi "pentru”, 71 de voturi "impotriva” si…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care are de ispasit o pedeapsa de 12 ani si o luna de închisoare pentru coruptie, s-a predat Politiei, scrie Reuters. Lula a fost dus de politie în orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfârsitul…