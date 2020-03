Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Romane este caștigatorul unuia dintre cele 185 de granturi oferite anul acesta de Consiliul European pentru Cercetare – ERC Advanced Grant – in cadrul programului Horizon 2020. Anunțul a fost facut astazi, 31 martie 2020, de catre European Research…

- Maine sosesc in țara noastra primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. In total, Romania va da 30 de milioane de euro, „sub prețul pieței”. Pentru achiziția totalului de 2 milioane de teste, guvernele Coreei și Chinei au fost cautate direct de Guvernul de la București, iar Unifarm a facut tranzacția…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor AGERPRES, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde de euro…

- Florin Cițu a redeschis luni o emisiune de titluri scadenta in septembrie 2031 si s-a imprumutat cu 202 mil. lei peste nivelul programat de 700 mil. lei, la o dobanda anuala de 4,5% și scadența in 2031.La licitatie au participat sapte dealeri primari. Citește și: Daniel Funeriu, un…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2019, cereale in suma de 2,145 miliarde de euro, cu 16% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de cereale si preparate pe baza…

- Piata ambalajelor din Romania este de aproximativ 890 milioane euro, dar mai putin de 15% sunt realizate din materiale biodegradabile, a declarat, pentru AGERPRES, Tiberiu Stoian, director general al Fabricii de ambalaje Exonia. "Momentan, analizata global, piata ambalajelor este estimata…

- Sociologul Vasile Ghețau, coordonatorul Centrului deCercetari Demografice din cadrul Academiei Romane, a vorbit in emisiunea AdrianaNedelea LA FIX despre scaderea demografica din țara noastra și spune ca situațiaeste extrem de ingrijoratoare. ”Populația Romaniei este in scadere din 1990. Pana lainceputul…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania, in primele unsprezece luni din 2019, au insumat 12,434 milioane, in crestere cu 3,7% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) potrivit Agerpres. Potrivit…