- Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente amplasate in blocuri de locuit din Romania sunt modernizate energetic prin izolare termica, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, publicat in dezbatere de Ministerul…

- Investitiile totale necesare in perioada 2021-2030 in sectorul de productie, transport, distributie energie electrica vor fi in valoare de aproximativ 22,6 miliarde euro, iar productia din surse regenerabile va atinge 49% din totalul productiei brute de energie electrica in 2030, de la un nivel de…

- Resursele de lignit ale Romaniei sunt estimate la 690 milioane tone, din care exploatabile sunt 290 milioane tone, cantitate care ar asigura necesrul pentru 28 de ani, in timp ce resursele de huila cunoscute sunt de 232 milioane tone, din care exploatabile sunt 83 milioane tone, care ar ajunge 104…

- Aproape 60% din parcul auto ar urma sa aiba, in 2050, o forma de propulsie electrica si, dintre autovehiculele pe motorina si benzina, o buna parte ar putea folosi produse energetice pe baza de biomasa, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei…

