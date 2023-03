Proiect. Ai depășit viteza legală cu 180 km/h, rămâi „pieton” peste jumătate de an Senatul pregatește un proiect legislativ prin care cei care depașesc viteza legala cu 100 km/h raman, pentru o perioada de 180 de zile, fara permis si majorarea de drept a suspendarii cu inca 30 de zile in cazul savarsirii unei noi fapte similare. Depasirea vitezei legale cu mai mult de 100 de km/h se sanctioneaza cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile si majorarea de drept a suspendarii cu inca 30 de zile in cazul savarsirii unei noi fapte similare, potrivit unui proiect legislativ ce are ca obiect modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Depasirea vitezei legale cu mai mult de 100 de km/h va fi sanctionata cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile si majorarea de drept a suspendarii cu inca 30 de zile in cazul savarsirii unei noi fapte similare, potrivit unui proiect legislativ ce are ca obiect…

- Depasirea vitezei legale cu mai mult de 100 de km/h se sanctioneaza cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile si majorarea de drept a suspendarii cu inca 30 de zile in cazul savarsirii unei noi fapte similare, potrivit unui proiect legislativ ce are ca obiect…

- Acțiuni ale polițiștilor, la Pianu și pe DN 74. Un șofer a ramas fara permis dupa ce a depașit viteza legala cu peste 50 km/h Polițiștii din Alba au desfașurat vineri și sambata acțiuni pentru creșterea siguranței traficului rutier, pe raza comunei Pianu și pe DN 74. Potrivit IPJ Alba, la data de 17…

- La data de 17 martie 2023, intre orele 15.00- 18.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Sebeș au acționat, pe raza comunei Pianu, pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care nu respecta regulile privind circulația pe drumurile…

- Politistii Serviciului Rutie Serviciului Rutier Ilfov si politistii rutieri din Voluntari au actionat pe DN 2, in zona localitatii Sindrilita, pentru depistarea persoanelor care nu respecta regimul legal de viteza, scrie News.ro. Astfel, pentru soferii care nu au respectat viteza legala au fost date…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Șanse sporite pentru adopția copiilor, prin majorarea de la un an la doi ani a concediului de acomodare / Comunicat de presa martie 2, 2023 11:58 Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a votat cu mare majoritate de voturi Proiectul de Lege pentru modificarea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre…

- La data de 22 ianuarie ora 15:38, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Marginea, polițiștii din cadrul Poliției Radauți – Compartimentul Rutier au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire unui autoturism ce se deplasa pe DN 17 A, avand direcția de deplasare catre…