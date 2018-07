Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Danuț Andrușca a declarat ca Romania este un susținator activ al strategiei UE privind piața unica digitala. La reuniunea informala din Viena a miniștrilor europeni ai competitivitații, oficialul Guvernului Romaniei a subliniat ca schimbarile majore trebuie sa vina in domeniul educației…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infracțiunilor, pentru transpunerea unei directive europene de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) militeaza pentru adoptarea Ordonantei de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, in forma nealterata - cea postata pe site-ul Ministerului Dezvoltarii…

- Cine cumpara teren agricol este obligat sa il pastreze timp de 15 ani, sau, daca vrea sa il vanda, singurul cumparator poate fi statul. Prevederile apar intr-un proiect de lege depus in Parlament. Intenția declarata este de a preveni specula, iar discuția a pornit de la faptul ca mari suprafețe agricole…

- Toate actele secrete care influenteaza administrarea Justitiei vor trebui declasificate daca intra in vigoare modificarile aduse Legii 303/2004, afirma presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan. "Prin modificarea la Legea 303/2004 s-a introdus caracterul de informatie…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) si Consiliul National al Elevilor (CNE) au condamnat, miercuri, un proiect de lege care propune modificarea Legii 370/2004 pentru alegerea...

- Excelenta Sa Michegrave;le Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a efectuat, ieri, o vizita la Santierul Naval din Constanta, care, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, va construi pentru Romania nave performante. Cu ocazia acestei vizite, a fost semnat un acord de colaborare de catre…